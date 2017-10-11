Министр финансов возглавит делегацию Азербайджана на Годовом заседании МВФ и ВБ

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов примет участие в Годовом заседании Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ).

"Азербайджанская делегация во главе с министром финансов Самиром Шарифовым примет участие в Годовом заседании МВФ и ВБ, которое пройдет 11-15 октября в Вашингтоне", - отмечается в сообщении Минфина.

В рамках визита С.Шарифов проведет ряд двусторонних встреч.

А.Азизов