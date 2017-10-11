Посол Азербайджана в России подтвердил выход из гонки за пост гендиректора ЮНЕСКО

Кандидат на пост гендиректора ЮНЕСКО, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы подтвердил выход из предвыборной гонки.
"Мы провели беспрецедентную по сжатости сроков интенсивную предвыборную кампанию. Я благодарен всем тем, кто оказывал мне содействие в этой сложной работе. Однако, в ходе высоко конкурентной борьбы за необходимые для победы 30 голосов, нам к огромному сожалению не удалось развить успех предвыборной кампании и набрать нужное количество голосов. Поэтому, я с сожалением принял решение выйти из выборной гонки, однако делаю это с чувством исполненного долга, так как сделал все возможное и необходимое, зависящее от меня", - отмечается в заявлении П.Бюльбюль-оглы, распространенным посольством Азербайджана в РФ.
По его словам, ЮНЕСКО, являясь главной гуманитарной организацией всего мира, играет большую роль в развитии образования, науки, культуры и коммуникаций во всех странах всех континентов.
"Cам факт выдвижения на должность руководителя этой авторитетной международной организации уже является большим достижением в жизни любого человека. Можно гордиться тем, что в постсоветской истории я являюсь первым творческим человеком, который был выдвинут и прошел отбор на соискание этой высокой должности. Думаю, что это событие является большой школой для молодой азербайджанской дипломатии", - подчеркнул посол.
А.Азизов
Азербайджан в январе-августе увеличил ненефтяной экспорт на 27% - Госкомстат
ИКБ Никойл в январе-сентябре незначительно сократил обязательства перед Центробанком
Прямые инвестиции Германии в экономику Азербайджана превысили $460 млн
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека - МВД
Удостоверения личности нового поколения будут способствовать развитию электронной торговли в Азербайджане – Минсвязи
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Глава МИД ФРГ призвал разрешать каталонский кризис путем диалога на основании права и конституции Испании
Лидер Туркменистана подарил Путину щенка алабая по кличке Верный
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Российский космонавт Сергей Рыжиков и бакинская молодежь: откровенная встреча. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»