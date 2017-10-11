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Внешняя политика 11.10.2017 12:12

Посол Азербайджана в России подтвердил выход из гонки за пост гендиректора ЮНЕСКО

Кандидат на пост гендиректора ЮНЕСКО, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы подтвердил выход из предвыборной гонки.

"Мы провели беспрецедентную по сжатости сроков интенсивную предвыборную кампанию. Я благодарен всем тем, кто оказывал мне содействие в этой сложной работе. Однако, в ходе высоко конкурентной борьбы за необходимые для победы 30 голосов, нам к огромному сожалению не удалось развить успех предвыборной кампании и набрать нужное количество голосов. Поэтому, я с сожалением принял решение выйти из выборной гонки, однако делаю это с чувством исполненного долга, так как сделал все возможное и необходимое, зависящее от меня", - отмечается в заявлении П.Бюльбюль-оглы, распространенным посольством Азербайджана в РФ.

По его словам, ЮНЕСКО, являясь главной гуманитарной организацией всего мира, играет большую роль в развитии образования, науки, культуры и коммуникаций во всех странах всех континентов.

"Cам факт выдвижения на должность руководителя этой авторитетной международной организации уже является большим достижением в жизни любого человека. Можно гордиться тем, что в постсоветской истории я являюсь первым творческим человеком, который был выдвинут и прошел отбор на соискание этой высокой должности. Думаю, что это событие является большой школой для молодой азербайджанской дипломатии", - подчеркнул посол.

А.Азизов

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Тэги: ЮНЕСКО, КАНДИДАТ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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