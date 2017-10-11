Сирийская армия продолжает освобождение города Дейр-эз-Зор от террористов ИГ

Сирийская армия сумела освободить от террористов группировки "Исламское государство" значительный участок города Дейр-эз-Зор, сообщает в среду межарабское издание "Аль-Масдар".

Накануне сирийские правительственные силы развернули широкомасштабное наступление в городской черте.

По данным "Аль-Масдар", солдаты сирийской армии при поддержке российских ВКС атаковали позиции ИГ в районе Аль-Арфи и установили контроль над рядом укреплений противника.

При этом террористы ИГ понесли потери в живой силе, включая одного из полевых командиров.

Ранее сообщалось, что армии Сирии также удалось окружить укрепления ИГ в городе Эль-Меядин в провинции Дейр-эз-Зор.

Эль-Меядин считается не только новой "столицей" ИГ, но и занимает стратегически важную позицию по отношению к нефтяным полям Аль-Умар - крупнейшим в Сирии.