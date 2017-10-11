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Дальнее зарубежье 11.10.2017 12:43

Сирийская армия продолжает освобождение города Дейр-эз-Зор от террористов ИГ

Сирийская армия сумела освободить от террористов группировки "Исламское государство" значительный участок города Дейр-эз-Зор, сообщает в среду межарабское издание "Аль-Масдар".

Накануне сирийские правительственные силы развернули широкомасштабное наступление в городской черте.

По данным "Аль-Масдар", солдаты сирийской армии при поддержке российских ВКС атаковали позиции ИГ в районе Аль-Арфи и установили контроль над рядом укреплений противника.

При этом террористы ИГ понесли потери в живой силе, включая одного из полевых командиров.

Ранее сообщалось, что армии Сирии также удалось окружить укрепления ИГ в городе Эль-Меядин в провинции Дейр-эз-Зор.

Эль-Меядин считается не только новой "столицей" ИГ, но и занимает стратегически важную позицию по отношению к нефтяным полям Аль-Умар - крупнейшим в Сирии.

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Тэги: СИРИЯ, АРМИЯ, ИГ, НАСТУПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]