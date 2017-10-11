Брюссель настаивает на завершении создания банковского союза в рамках ЕС к будущему году

Банковский союз в рамках ЕС должен быть создан к будущему году, заявили в среду Еврокомиссии (ЕК), представляя план достижения согласия между членами ЕС по основным элементам этого проекта.
"Создание банковского союза должно быть завершено, если мы хотим, чтобы он полностью раскрыл свой потенциал и сделал Экономический и валютный союз более стабильным и устойчивым к потрясениям, ограничивая при этом необходимость разделения рисков с публичными финансами", - говорится в сообщении ЕК.
"Мы хотим иметь такой банковский сектор, который смягчает кризисы и снижает риски через частные каналы, тем самым гарантируя, чтобы налогоплательщики не несли главное бремя оплаты (за кризисы - ИФ)", - заявил по этой теме зампред ЕК по вопросам финансовой стабильности, финансовых услуг и рынков капитала Валдис Домбровскис.
"Мы надеемся, что это будет полезной пищей для размышлений законодательных органов ЕС (Совета ЕС и Европарламента - ИФ) о достижении консенсуса по оставшимся мерам к 2018 году", - добавил он.
Эта тема будет обсуждаться на декабрьском саммите Еврогруппы в рамках более широкой дискуссии об углублении Экономического и валютного союза. По мнению ЕК, вместе с Союзом рынков капитала (CMU) сформированный банковский союз будет способствовать созданию стабильной и интегрированной финансовой системы в ЕС.
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