Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   2.0087 RUR   0.0293 GBR   2.2435 TRY   0.4588

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.92 Brent   56.61

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 20° Завтра 13° 19° 13 Окт 12° 19° 14 Окт 13° 19°

Дальнее зарубежье 11.10.2017 17:28

Неподалеку от главного отделения полиции в Дамаске прогремели взрывы

Два взрыва прогремели близ центрального отделения полиции в Дамаске, сообщает в среду сирийское государственное телевидение.

По данным информагентства САНА, в результате теракта погиб как минимум один человек, еще шесть получили ранения.

Агентство уточняет, что, по предварительным данным, атаку устроили три террориста-смертника.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, ДАМАСК, ПОЛИЦИЯ, ВЗРЫВ


Похожие новости


ИГ взяло на себя ответственность за теракты в Дамаске, где в понедельник погибли 17 человек 25 человек погибли в результате теракта во Дворце правосудия в Дамаске - агентство САНА Спецпредставитель ООН по Сирии во вторник прибудет в Дамаск Мощный взрыв прогремел в Дамаске, не менее четырех человек погибли Сирийские войска штурмуют пригород Дамаска - ТВ В Дамаске идет эвакуация военных учреждений, горожане, опасаясь ударов США и их союзников, не вышли на работу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]