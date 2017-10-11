Неподалеку от главного отделения полиции в Дамаске прогремели взрывы

Два взрыва прогремели близ центрального отделения полиции в Дамаске, сообщает в среду сирийское государственное телевидение.
По данным информагентства САНА, в результате теракта погиб как минимум один человек, еще шесть получили ранения.
Агентство уточняет, что, по предварительным данным, атаку устроили три террориста-смертника.
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