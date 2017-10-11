Неподалеку от главного отделения полиции в Дамаске прогремели взрывы

Два взрыва прогремели близ центрального отделения полиции в Дамаске, сообщает в среду сирийское государственное телевидение.

По данным информагентства САНА, в результате теракта погиб как минимум один человек, еще шесть получили ранения.

Агентство уточняет, что, по предварительным данным, атаку устроили три террориста-смертника.