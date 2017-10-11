Президент Алиев пожелал вечного мира и процветания народу Испании

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил короля Испании Филиппа VI с Национальным днем, сообщает пресс-служба главы государства.

«В связи с этой знаменательной датой желаю вам самого наилучшего, крепкого здоровья и счастья, а также вечного мира и процветания дружескому народу Испании», - говорится в тексте поздравления.

Р.Бабаев