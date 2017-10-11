Закир Гасанов примет участие в заседании Совета министров обороны стран СНГ

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов примет участие в очередном заседании глав оборонных ведомств стран-членов СНГ в Душанбе, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов отправился сегодня в Душанбе для участия в очередном заседании Совета министров обороны стран-участниц СНГ, которое состоится 12 октября», - говорится в сообщении.

Р.Бабаев