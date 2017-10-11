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Внешняя политика 11.10.2017 19:32

Закир Гасанов примет участие в заседании Совета министров обороны стран СНГ

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов примет участие в очередном заседании глав оборонных ведомств стран-членов СНГ в Душанбе, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов отправился сегодня в Душанбе для участия в очередном заседании Совета министров обороны стран-участниц СНГ, которое состоится 12 октября», - говорится в сообщении.

Р.Бабаев

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Тэги: СНГ, ОБОРОНА, СОВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]