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ТЭК 11.10.2017 20:14

Минэнерго США повысило прогнозы цен на нефть мире и добычи в стране

Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США повысило прогнозы цен на нефть в мире в 2017-2018 годах и добычи нефти в стране в следующем году, сообщается в ежемесячном докладе Short-Term Energy Outlook.

Как ожидается, марка WTI по итогам текущего года будет стоить в среднем $49,69 за баррель, что на 1,7% выше сентябрьской оценки. Прогноз на 2018 году был улучшен на 2% - до $50,57 за баррель.

Теперь EIA ожидает, что средняя цена сорта Brent в 2017 году составит $52,43 за баррель и в следующем году - $54,07 за баррель, что соответственно на 2,7% и 4,8% больше предыдущих прогнозов.

Оценка добычи нефти в США в этом году была незначительно снижена до 9,24 млн баррелей в сутки (б/с). В то же время прогноз на 2018 год был увеличен на 0,8% - до 9,92 млн б/с.

В 2016 году США в среднем добывали 8,9 млн б/с.

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Тэги: НЕФТЬ, EIA, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]