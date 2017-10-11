Минэнерго США повысило прогнозы цен на нефть мире и добычи в стране

Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США повысило прогнозы цен на нефть в мире в 2017-2018 годах и добычи нефти в стране в следующем году, сообщается в ежемесячном докладе Short-Term Energy Outlook.
Как ожидается, марка WTI по итогам текущего года будет стоить в среднем $49,69 за баррель, что на 1,7% выше сентябрьской оценки. Прогноз на 2018 году был улучшен на 2% - до $50,57 за баррель.
Теперь EIA ожидает, что средняя цена сорта Brent в 2017 году составит $52,43 за баррель и в следующем году - $54,07 за баррель, что соответственно на 2,7% и 4,8% больше предыдущих прогнозов.
Оценка добычи нефти в США в этом году была незначительно снижена до 9,24 млн баррелей в сутки (б/с). В то же время прогноз на 2018 год был увеличен на 0,8% - до 9,92 млн б/с.
В 2016 году США в среднем добывали 8,9 млн б/с.
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