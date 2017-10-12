Азербайджан предлагает Таджикистану создавать СП для активизации экономического сотрудничества

Баку предлагает Душанбе создавать совместные предприятия в различных отраслях, заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

Ш.Мустафаев провел встречу с послом Таджикистана в Азербайджане Рустамом Солиевым, сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Министр на встрече отметил наличие потенциала для расширения азербайджано-таджикских связей в сферах торговли, металлургии, транзита, туризма, образования. По его мнению, имеются возможности для создания совместных предприятий в ряде отраслях", - отмечается в сообщении.

Р.Солиев, в свою очередь, подчеркнул, что туристы из Таджикистана интересуются посещением азербайджанского лечебного курорта Нафталан.

"На встрече также обсуждались перспективы сотрудничества между алюминиевыми заводами, действующими в Азербайджане и Таджикистане, открытия прямого авиарейса Баку-Душанбе, сотрудничества в сферах металлургии, транзита и др. направлениях", - подчеркивается в пресс-релизе.

А.Азизов