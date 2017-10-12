Азербайджан предлагает Таджикистану создавать СП для активизации экономического сотрудничества

Баку предлагает Душанбе создавать совместные предприятия в различных отраслях, заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.
Ш.Мустафаев провел встречу с послом Таджикистана в Азербайджане Рустамом Солиевым, сообщает пресс-служба Минэкономики.
"Министр на встрече отметил наличие потенциала для расширения азербайджано-таджикских связей в сферах торговли, металлургии, транзита, туризма, образования. По его мнению, имеются возможности для создания совместных предприятий в ряде отраслях", - отмечается в сообщении.
Р.Солиев, в свою очередь, подчеркнул, что туристы из Таджикистана интересуются посещением азербайджанского лечебного курорта Нафталан.
"На встрече также обсуждались перспективы сотрудничества между алюминиевыми заводами, действующими в Азербайджане и Таджикистане, открытия прямого авиарейса Баку-Душанбе, сотрудничества в сферах металлургии, транзита и др. направлениях", - подчеркивается в пресс-релизе.
А.Азизов
Позиция ПАСЕ по отношению к Азербайджану носит предвзятый характер – помощник президента
Армения за минувшие сутки подвергла снайперскому обстрелу позиции ВС Азербайджана - Минобороны
Принятие ПАСЕ документов в отношении Баку заставляет Азербайджан пересмотреть свои отношения с Советом Европы – помощник президента
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет около $310
Нью-йоркский винодел создал вино covfefe в честь Трампа
Мировые расходы на лечение связанных с ожирением болезней достигнут $1,2 трлн к 2025 г. - эксперты
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Президент Грузии призвал укреплять обороноспособность страны в связи с российской угрозой
Слушания по апелляции осужденного за взяточничество топ-менеджера Samsung начались в Сеуле
Трамп назвал сделку по иранской ядерной программе одним из самых неумело составленных соглашений
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
О вкладе азербайджанцев – участников антифашистского Сопротивления рассказали в РИКЦ в Баку
Компания Bakcell была названа «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) мобильной сетью в Азербайджане
Российский космонавт Сергей Рыжиков и бакинская молодежь: откровенная встреча. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»