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Бизнес и законодательство 12.10.2017 09:09

Азербайджан предлагает Таджикистану создавать СП для активизации экономического сотрудничества

Баку предлагает Душанбе создавать совместные предприятия в различных отраслях, заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

Ш.Мустафаев провел встречу с послом Таджикистана в Азербайджане Рустамом Солиевым, сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Министр на встрече отметил наличие потенциала для расширения азербайджано-таджикских связей в сферах торговли, металлургии, транзита, туризма, образования. По его мнению, имеются возможности для создания совместных предприятий в ряде отраслях", - отмечается в сообщении.

Р.Солиев, в свою очередь, подчеркнул, что туристы из Таджикистана интересуются посещением азербайджанского лечебного курорта Нафталан.

"На встрече также обсуждались перспективы сотрудничества между алюминиевыми заводами, действующими в Азербайджане и Таджикистане, открытия прямого авиарейса Баку-Душанбе, сотрудничества в сферах металлургии, транзита и др. направлениях", - подчеркивается в пресс-релизе.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТАДЖИКИСТАН, ЭКОНОМИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]