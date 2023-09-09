Алиев выразил уверенность в укреплении взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Таджикистаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону по случаю национального праздника Республики Таджикистан - Дня независимости, сообщает сайт главы азербайджанского лидера.

"Нынешний уровень наших межгосударственных отношений - это исторический уровень наших народов, это проистекает из симпатии, уважения и доверия, которые они испытывают друг к другу. Взаимные визиты на высоком уровне, регулярные контакты, подписание многочисленных документов в различных сферах определили динамичное и успешное развитие наших двусторонних отношений и партнёрства", - отмечается в послании.

Алиев также выразил уверенность в укреплении взаимовыгодного сотрудничества и углубления сотрудничества как на двусторонней, так и на многосторонней основе, эффективно используя сложившиеся сейчас благоприятные условия для расширения сферы азербайджано-таджикистанских отношений.

В.Алиев