Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8215 RUR   0.0173 GBR   2.1236 TRY   0.0633

Цена на нефть

08.09 $/bbl +/- WTI 87.51 +0.64 Brent 90.65 +0.73

Внешняя политика 09.09.2023 11:15

Алиев выразил уверенность в укреплении взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Таджикистаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону по случаю национального праздника Республики Таджикистан - Дня независимости, сообщает сайт главы азербайджанского лидера.

"Нынешний уровень наших межгосударственных отношений - это исторический уровень наших народов, это проистекает из симпатии, уважения и доверия, которые они испытывают друг к другу. Взаимные визиты на высоком уровне, регулярные контакты, подписание многочисленных документов в различных сферах определили динамичное и успешное развитие наших двусторонних отношений и партнёрства", - отмечается в послании.

Алиев также выразил уверенность в укреплении взаимовыгодного сотрудничества и углубления сотрудничества как на двусторонней, так и на многосторонней основе, эффективно используя сложившиеся сейчас благоприятные условия для расширения сферы азербайджано-таджикистанских отношений.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТАДЖИКИСТАН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ, ПРЕЗИДЕНТ


Похожие новости


Байрамов принял копии верительных грамот у нового посла Таджикистана в Азербайджане Азербайджан и Таджикистан обсудили перспективы развития экономических связей Алиев: Азербайджан готов серьезно рассматривать инвестиционные проекты в Таджикистане Баку и Душанбе договорились провести заседание МПК в 2023г - Алиев Баку и Душанбе подписали 14 документов о сотрудничестве в различных сферах МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате схода лавины в Таджикистане Президент Алиев отмечает наличие благоприятных условий для развития азербайджано-таджикских отношений Азербайджан и Таджикистан обсудили вопросы развития экономических отношений Новый посол Азербайджана приступил к деятельности в Таджикистане Азербайджан планирует направить экспортную миссию в Таджикистан

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az