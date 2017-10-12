Во Вьетнаме жертвами наводнений стали более 35 человек, десятки пропали без вести

По меньшей мере 37 человек погибли во Вьетнаме в результате схода оползней и наводнений, последовавших после тропического шторма, сообщает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.

Кроме того, пострадали более 20 человек.

Еще около 40 человек считаются пропавшими без вести. Спасатели ведут их поиски.

Сильнее всего в результате наводнений пострадали центральные и северные районы Вьетнама, где разрушены и повреждены более 1 тыс. жилых домов. Также была нарушена система электроснабжения.

Местные власти распорядились провести эвакуацию нескольких сотен тысяч человек из наиболее пострадавших районов, в частности, из провинции Ниньбинь.

Тропический шторм обрушился на центральную и северную части Вьетнама в минувший вторник. Он принес сильные ливни, которые вызвали наводнения и сход оползней.