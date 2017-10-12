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Дальнее зарубежье 12.10.2017 15:32

Активисты "Гринпис" провели на французской АЭС акцию против использования ядерного топлива

Активисты природозащитной организации "Гринпис" в четверг незаконно проникли на территорию атомной электростанции "Каттеном" на востоке Франции и провели там акцию против использования ядерного топлива.

"Этим утром наши активисты действовали для разоблачения угрозы, которую отработанное ядерное топливо представляет для безопасности (Европы - ИФ)", - говорится в сообщении, опубликованном на странице организации в "Твиттере".

В "Гринпис" заявили, что запустили фейерверки на территории АЭС, чтобы продемонстрировать низкий уровень безопасности на этом предприятии.

В свою очередь руководство АЭС заявило, что активистам не удалось добраться до помещений, в которых хранятся ядерное топливо.

В компании "Электресите де Франс", управляющей АЭС, заявили, что сотрудники безопасности сразу же заметили незаконное проникновение на территорию и пресекли действия нарушителей в течение менее чем десяти минут.

"Это проникновение никак не повлияло на безопасность объектов", - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте компании.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, АЭС, "ГРИНПИС", АКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]