Иракский Курдистан готов к диалогу с Багдадом - СМИ

Власти Курдского автономного района Ирака готовы к диалогу с Багдадом для отмены ограничений, введенных центральным правительством в связи с проведением в сентябре референдума о независимости автономии, сообщает в четверг Анатолийское агентство новостей со ссылкой на заявление администрации региона.
"Эрбиль готов обсуждать с Багдадом в рамках Конституции вопросы, касающиеся сухопутных границ, государственных услуг населению, функционирования банков и аэропортов", - говорится в сообщении агентства.
Вместе с тем, курдская сторона возлагает ответственность на иракского премьера Хайдара аль-Абади за возможные столкновения между армией и силами "пешмерги" в Киркуке и в других районах Ирака, право управления над которыми оспаривают иракское центральное правительство и курдская администрация.
Референдум о независимости Иракского Курдистана состоялся 25 сентября. "За" независимость проголосовали 92,73% участвовавших в голосовании избирателей. 1 ноября власти региона рассчитывают провести президентские и парламентские выборы. В Багдаде считают референдум и готовящиеся выборы нелегитимными.
Накануне Совет безопасности Иракского Курдистана, ссылаясь на полученные данные, заявил о намерении ВС Ирака начать военную операцию в регионе.
Однако позднее власти Ирака опровергли сообщения о подготовке военной операции на территории Иракского Курдистана.
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