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Дальнее зарубежье 12.10.2017 16:15

Иракский Курдистан готов к диалогу с Багдадом - СМИ

Власти Курдского автономного района Ирака готовы к диалогу с Багдадом для отмены ограничений, введенных центральным правительством в связи с проведением в сентябре референдума о независимости автономии, сообщает в четверг Анатолийское агентство новостей со ссылкой на заявление администрации региона.

"Эрбиль готов обсуждать с Багдадом в рамках Конституции вопросы, касающиеся сухопутных границ, государственных услуг населению, функционирования банков и аэропортов", - говорится в сообщении агентства.

Вместе с тем, курдская сторона возлагает ответственность на иракского премьера Хайдара аль-Абади за возможные столкновения между армией и силами "пешмерги" в Киркуке и в других районах Ирака, право управления над которыми оспаривают иракское центральное правительство и курдская администрация.

Референдум о независимости Иракского Курдистана состоялся 25 сентября. "За" независимость проголосовали 92,73% участвовавших в голосовании избирателей. 1 ноября власти региона рассчитывают провести президентские и парламентские выборы. В Багдаде считают референдум и готовящиеся выборы нелегитимными.

Накануне Совет безопасности Иракского Курдистана, ссылаясь на полученные данные, заявил о намерении ВС Ирака начать военную операцию в регионе.

Однако позднее власти Ирака опровергли сообщения о подготовке военной операции на территории Иракского Курдистана.

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Тэги: ИРАК, КУРДИСТАН, ПЕРЕГОВОРЫ, ГОТОВНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]