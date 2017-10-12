Caspian European Club просит президента Азербайджана продлить срок моратория на проверки бизнеса еще на 2 года

Caspian European Club и Caspian American Club направили письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой рассмотреть возможность продлить срок моратория на проверки частного сектора еще на 2 года, заявил член правления и глава комитета по налогам и таможне Caspian European Club и Caspian American Club Мустафа Аббасбейли.
Как сообщалось ранее, 26 октября 2015 года президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон, предусматривающий введение с 1 ноября 2015 года двухлетнего моратория на проведение проверок предпринимателей. Согласно закону, за период с 1 ноября 2015 года по 1 ноября 2017 года будут проводиться только налоговые проверки и проверки в случаях наличия угрозы жизни и здоровью населения, национальной и экономической безопасности страны.
"В письме отмечается, что предприниматели удовлетворены реализацией подписанного два года назад указа президента Азербайджана о приостановке проверок в предпринимательских субъектах, и благодарны за поддержку их деятельности со стороны государства", - отметил М.Аббасбейли, слова которого приводятся в сообщении Caspian European Club.
Кроме этого, он подчеркнул, что экспертный совет Caspian European Club совместно с компаниями-членами Клуба с учетом международного опыта готовит регулярные предложения по развитию предпринимательства в Азербайджане и сокращению вмешательства регулирующих органов государства.
«Раньше мы направляли отчеты и пакет предложений президенту Ильхаму Алиеву два раза в год, сейчас в связи с реализуемыми в стране реформами периодичность отчетов увеличилась. Отчеты и пакеты предложений охватывают различные сектора экономики и отражают реальную ситуацию о вмешательстве государственных структур в деятельность частного сектора», - сказал он.
М.Аббасбейли добавил, что в направленных предложениях отражены те моменты, которые на сегодняшний день необходимо внедрить для того, чтобы бизнес смог оказать максимальную поддержку государству в постнефтяной период. «Мы благодарны за то, что большая часть наших предложений была принята. Благодаря этим предложениям, за короткий период частный бизнес сможет увеличить свою долю в заполнении бюджета и продемонстрирует хорошие результаты по созданию новых рабочих мест, производству конкурентоспособной продукции», - отметил он.
Ранее агентство "Интерфакс-Азербайджан" сообщало со ссылкой на источники в правительстве, что приостановление проверок в сфере предпринимательства дало хорошие результаты. Поэтому в настоящее время готовятся соответствующие законодательные документы с целью продления действия моратория. За 20 месяцев после принятия решения о введении моратория (с 1 ноября 2015 года по 1 июля 2017 года - ИФ) было проведено всего 96 проверок, тогда как в течение 20 месяцев до этого решения было проведено более 100 тыс. проверок.
Caspian European Club был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе.
А.Азизов
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