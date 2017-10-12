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Регион 12.10.2017 15:50

Эрдоган винит американских дипломатов в разжигании конфликта между двумя странами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг заявил, что американское посольство в Турции несет ответственность за эскалацию напряженности между Анкарой и Вашингтоном.

"За решением о прекращении выдачи виз гражданам Турции стоит посольство США в Анкаре. Недопустимо, чтобы США жертвовали своими отношениями с Турцией, которая является их стратегическим партнером, из-за действий посла, превысившего свои полномочия. Анкара не может с этим согласиться", - сказал турецкий лидер.

Кроме этого, президент подверг критике Европейский союз, отметив, что Брюссель не выполняет своих обещаний.

"Брюссель дает обещания, а потом не выполняет их, потому что представители ЕС являются нечестными людьми. Вся их жизнь - одна сплошная ложь. Мы никогда не видели искренности в позиции ЕС", - сказав президент.

Как сообщалось, посольство США в Анкаре и посольство Турции в Вашингтоне прекратили неиммиграционное визовое обслуживание граждан двух стран.

Действия Вашингтона вызваны тем, что сотрудник генконсульства Соединенных Штатов в Стамбуле Метин Топуз, гражданин Турции, был арестован по обвинению в связях с живущим в США исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, который обвиняется турецкими властями в причастности к попытке военного переворота. Вашингтон оставил без внимания требования Турции о выдаче проповедника.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в недавнем телефонном разговоре с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу призвал турецкое правительство представить доказательства в связи с обвинениями в адрес сотрудников дипмиссии США в Турции, заявила ранее пресс-секретарь госдепартамента Хизер Нойерт.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, США, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]