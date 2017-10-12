ФАТХ и ХАМАС заключили договор о примирении - СМИ

Палестинские движения ФАТХ и ХАМАС подписали соглашение о примирении, что положило конец их многолетнему противостоянию, сообщает в четверг британская телерадиокорпорация Би-би-си.

По информации Би-би-си, это соглашение затрагивает вопросы безопасности, управления сектором Газа и режима пересечения границы в секторе Газа.

Переговоры между движениями проходили при посредничестве Каира.

ХАМАС контролирует сектор Газа с 2007 года.