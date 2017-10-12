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Дальнее зарубежье 12.10.2017 17:13

ФАТХ и ХАМАС заключили договор о примирении - СМИ

Палестинские движения ФАТХ и ХАМАС подписали соглашение о примирении, что положило конец их многолетнему противостоянию, сообщает в четверг британская телерадиокорпорация Би-би-си.

По информации Би-би-си, это соглашение затрагивает вопросы безопасности, управления сектором Газа и режима пересечения границы в секторе Газа.

Переговоры между движениями проходили при посредничестве Каира.

ХАМАС контролирует сектор Газа с 2007 года.

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Тэги: ПАЛЕСТИНА, ФАТХ, ХАМАС, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]