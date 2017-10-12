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Дальнее зарубежье 12.10.2017 17:40

США заявляют о решении выйти из ЮНЕСКО

Соединенные Штаты приняли решение о выходе из ЮНЕСКО, сообщает в четверг Госдепартамент США.

"12 октября 2017 года Госдепартамент США уведомил генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову о решении США выйти из организации и стремлении учредить постоянную наблюдательную миссию при ЮНЕСКО", - говорится в заявлении Госдепартамента США.

"Это решение было принято нелегко, и оно отражает обеспокоенность США в связи с растущими задолженностями (по членским взносам - ИФ) в ЮНЕСКО, необходимостью фундаментальной реформы в организации и продолжающейся антиизраильской политикой в ЮНЕСКО", - отмечается в нем.

Решение вступит в силу 31 декабря 2018 года, до этого времени США будут оставаться членом организации.

В заявлении подчеркивается, что Вашингтон указал И.Боковой на желание США поддерживать контакты с ЮНЕСКО в статусе страны-наблюдателя без членства для сотрудничества по ряду вопросов, включая всемирное наследие, свободу прессы, а также науки и образования.

В декабре 2016 года конгрессмены США заявляли о том, что Вашингтон рассматривает возможность выхода из ЮНЕСКО.

В 1984 году США при президенте Рональде Рейгане уже выходили из ЮНЕСКО. Тогда данное решение было обосновано плохим финансовым управлением организации и ее "антиамериканской" политикой.

В 2003 году США вернулись в ЮНЕСКО.

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Тэги: США, ЮНЕСКО, ВЫХОД


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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