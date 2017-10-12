США заявляют о решении выйти из ЮНЕСКО

Соединенные Штаты приняли решение о выходе из ЮНЕСКО, сообщает в четверг Госдепартамент США.
"12 октября 2017 года Госдепартамент США уведомил генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову о решении США выйти из организации и стремлении учредить постоянную наблюдательную миссию при ЮНЕСКО", - говорится в заявлении Госдепартамента США.
"Это решение было принято нелегко, и оно отражает обеспокоенность США в связи с растущими задолженностями (по членским взносам - ИФ) в ЮНЕСКО, необходимостью фундаментальной реформы в организации и продолжающейся антиизраильской политикой в ЮНЕСКО", - отмечается в нем.
Решение вступит в силу 31 декабря 2018 года, до этого времени США будут оставаться членом организации.
В заявлении подчеркивается, что Вашингтон указал И.Боковой на желание США поддерживать контакты с ЮНЕСКО в статусе страны-наблюдателя без членства для сотрудничества по ряду вопросов, включая всемирное наследие, свободу прессы, а также науки и образования.
В декабре 2016 года конгрессмены США заявляли о том, что Вашингтон рассматривает возможность выхода из ЮНЕСКО.
В 1984 году США при президенте Рональде Рейгане уже выходили из ЮНЕСКО. Тогда данное решение было обосновано плохим финансовым управлением организации и ее "антиамериканской" политикой.
В 2003 году США вернулись в ЮНЕСКО.
Президент Болгарии начал официальный визит в Баку
Представитель Пентагона ознакомила власти Азербайджана с новым подходом США к Афганистану
Азербайджан является надежным партнером США в борьбе с терроризмом – представитель Пентагона
Назарбаев пообещал помощь в доставке нефти через Казахстан для НПЗ в Узбекистане
Транзит туркменской нефти по БТД в 2018 году может составить до 4 млн тонн -SOCAR
Lufthansa купит подразделения обанкротившейся Air Berlin за 210 млн евро
Президент телеканала Space назначен советником Гонконгского телевидения по культуре, телевидению и кино
Азербайджан и Беларусь создадут Научный фонд парламентских структур
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 17 человек- МВД
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
«Наследники Победы» собрались в Баку на международную конференцию. Фоторепортаж
О вкладе азербайджанцев – участников антифашистского Сопротивления рассказали в РИКЦ в Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»