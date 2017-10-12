Назарбаев ждет участия немецких инвесторов в приватизации в Казахстане

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пригласил германских инвесторов принять участие в третьей волне приватизации в стране и активно развивать сотрудничество с финансовым центром "Астана", сообщила пресс-служба главы государства.

Совместная с президентом России встреча Н.Назарбаева с представителями деловых кругов Германии состоялась в четверг в Сочи.

Как сообщается в информации пресс-службы, в ходе переговоров Н.Назарбаев отметил налаженное торгово-экономическое партнерство между Казахстаном и Германией.

"За годы независимости Германия инвестировала в Казахстан порядка пяти миллиардов долларов. При этом важно отметить, что около 90 процентов вкладываются в несырьевой сектор. За 8 месяцев текущего года товарооборот между нашими странами вырос на 1,5 миллиарда долларов. Только за последние пять лет в Казахстане реализовано 19 крупных инвестиционных проектов", - сказал президент, которого цитирует пресс-служба.

Н.Назарбаев остановился на реализуемых в стране проектах с участием немецкого капитала.

"Сегодня в Казахстане успешно работают более 900 предприятий с немецким участием в различных сферах, в том числе в строительстве, транспорте, сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности", - сказал президент.

Он отметил потенциал евразийского транспортного коридора. "Сегодня через Казахстан проходят 5 железнодорожных и 6 автомобильных международных дорог. Таким образом, сформированы стратегические транспортные коридоры, которые могут быть использованы вами", - обратился к немецким бизнесменам Н.Назарбаев.

Президент остановился на основных мерах, предпринимаемых Казахстаном для формирования благоприятного инвестиционного и делового климата.

"Обеспечивается защита прав бизнеса и либерализуется законодательство в сфере предпринимательства. В прошлом году мы заняли 35 место в рейтинге Всемирного банка. В начале текущего года Казахстан стал ассоциированным членом Комитета по инвестициям ОЭСР и присоединился к Декларации международных инвестиций",- сказал глава государства.

Н.Назарбаев подчеркнул работу Совета иностранных инвесторов и указал на созданные в Казахстане условия для бизнесменов, в том числе введение безвизового режима для ряда стран и освобождение от корпоративного налога для инвестиционных проектов.

"Бизнесменам необходимо использовать все возможности для развития бизнеса и укрепления взаимовыгодного сотрудничества. Уверен, что сегодняшняя встреча укрепит наше партнерство", - заключил глава государства.