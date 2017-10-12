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СНГ 12.10.2017 18:19

Назарбаев отверг обвинения во вмешательстве в выборы президента Киргизии

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал враньем критику в своей адрес в связи с поддержкой оппозиционного кандидата в президенты Киргизии.

"Это все вранье", - сказал Н.Назарбаев журналистам, отвечая на вопрос, что бы он ответил критикам в свой адрес за поддержку оппозиционного кандидата в президенты Киргизии.

Как сообщалось, президент Киргизии Алмазбек Атамбаев обвинил власти соседнего Казахстана в попытках навязать Киргизии "своего" кандидата в президенты.

"Я понимаю, почему так хочет нам навязать именно таких руководителей казахская власть, они любят Бакиева (экс-президент Киргизии - ИФ), я до сих пор слышу от официальных лиц Казахстана, что Бакиевы правильно делали, расстреливая людей (во время столкновений власти и оппозиции 7 апреля 2010 года - ИФ)", - заявил А. Атамбаев в минувшую субботу.

"Не надо нас учить, мы нашли свой путь, (...) каждый народ должен выбирать своего правителя, и он заслуживает того, кого выберет", - подчеркнул президент Киргизии.

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Тэги: НАЗАРБАЕВ, КРИТИКА, РЕАКЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]