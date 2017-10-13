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СНГ 13.10.2017 15:55

Манёвры воинских контингентов ОДКБ продолжатся на территории Казахстана

Следующий этап оперативно-стратегических учений "Боевое братство-2017" будет проходить на территории Казахстана с задачей постконфликтного урегулирования в ходе миротворческой операции, информирует секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Все проводимые мероприятия совместной оперативной и боевой подготовки полностью соответствуют международным нормам и не направлены против других стран", - сказано в пресс-релизе, поступившем в "Интерфакс-АВН" в пятницу.

Сообщается, что в пятницу на полигонах Вооружённых сил Армении завершился предыдущий этап манёвров ("Взаимодейдействие-2017") с контингентами Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ и частью сил Объединенной группировки войск (сил) вооруженных сил Армении и России.

"Коллективные силы государств - членов ОДКБ в тесном взаимодействии отработали тактику ведения боевых действий против незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "в целях выявления актуальных проблем в системе коллективной безопасности ОДКБ и подготовки предложений по ее совершенствованию в составе Штаба руководства совместного учения работала исследовательская группа из представителей пяти ведущих военных учебных заведений и двух научно-исследовательских организаций государств - членов ОДКБ".

Учения "Взаимодействие-2017" проводятся в рамках единого замысла оперативно-стратегических манёвров "Боевое братство-2017" КСОР ОДКБ.

Ранее сообщалось, что в оперативно-стратегических учениях "Боевое братство-2017", которые продлятся по 20 октября, задействуются около 12 тыс. военнослужащих, порядка полутора тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники и около 90 летательных аппаратов.

В секретариате ОДКБ отмечали, что впервые несколько учений различной направленности пройдут в рамках единого замысла оперативно-стратегических манёвров "Боевое братство-2017.

"Это учения разведывательных подразделений вооружённых сил государств - членов ОДКБ "Поиск-2017", Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2017" и Миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2017". Они пройдут с 3 по 20 октября 2017 года на территории России, Армении и Казахстана", - говорится в сообщении секретариата Организации, поступившем ранее в "Интерфакс-АВН".

Учения плановые, проводятся в рамках совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2017 год, говорится в пресс-релизе.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

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Тэги: РОССИЯ, КАЗАХСТАН, ОДКБ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]