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СНГ 13.10.2017 17:37

Литва официально признала нарушение ее пограничниками границы Белоруссии 28 сентября

Литва официально подтвердила, что ее пограничники в конце сентября нарушили государственную границу Белоруссии, и обещала принять меры во избежание подобных инцидентов в будущем.

Ответную ноту МИД Белоруссии в пятницу вручил посол Литвы в Минске Андрюс Пулокас, сообщил МИД.

"В ноте выражается сожаление в связи с произошедшим инцидентом и гарантируется, что Служба охраны государственной границы Литовской Республики примет все необходимые меры, чтобы в будущем аналогичные инциденты не повторились", - говорится в пресс-релизе.

В ноте признается, что 28 сентября сотрудники Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) при исполнении служебных обязанностей нарушили госграницу Белоруссии в районе международного пункта пересечения госграницы Лаворишкес - Котловка.

СОГГЛ утверждает, что ее сотрудники нарушили белорусскую границу, преследуя подозреваемых нарушителей границы.

Белоруссия утверждает, что вооруженные литовские пограничники углубились на ее территорию примерно на 40 метров.

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Тэги: ЛИТВА, БЕЛОРУССИЯ, ГРАНИЦА, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]