Литва официально признала нарушение ее пограничниками границы Белоруссии 28 сентября

Литва официально подтвердила, что ее пограничники в конце сентября нарушили государственную границу Белоруссии, и обещала принять меры во избежание подобных инцидентов в будущем.

Ответную ноту МИД Белоруссии в пятницу вручил посол Литвы в Минске Андрюс Пулокас, сообщил МИД.

"В ноте выражается сожаление в связи с произошедшим инцидентом и гарантируется, что Служба охраны государственной границы Литовской Республики примет все необходимые меры, чтобы в будущем аналогичные инциденты не повторились", - говорится в пресс-релизе.

В ноте признается, что 28 сентября сотрудники Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) при исполнении служебных обязанностей нарушили госграницу Белоруссии в районе международного пункта пересечения госграницы Лаворишкес - Котловка.

СОГГЛ утверждает, что ее сотрудники нарушили белорусскую границу, преследуя подозреваемых нарушителей границы.

Белоруссия утверждает, что вооруженные литовские пограничники углубились на ее территорию примерно на 40 метров.