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Дальнее зарубежье 16.08.2023 19:54

Литва с 18 августа закрывает 2 КПП на границе с Беларусью, еще 4 продолжат работу

Правительство Литвы решило временно закрыть с пятницы, 18 августа, пограничные пункты пропуска "Шумскас" и "Тверячюс" на границе с Беларусью, сообщает агентство BNS.

Кабинет министров мотивировал принятие в среду этого решения геополитической обстановкой и необходимостью снижения уровня угроз. Эта мера также позволит перенаправить сотрудников пограничного контроля на другие пункты пропуска.

Как заявила замминистра транспорта Литвы Агне Вайцюкявичюте, представляя решение, приостановка работы этих пунктов пропуска существенно не изменит ситуацию с очередями транспортных средств и грузоперевозками.

После закрытия "Шумскаса" и "Тверячюса" остаются открытыми четыре пункта пересечения границы с Беларусью: "Мядининкай", "Лаворишкес", "Райгардас" и "Шальчининкай".

В подготовленном литовским министерством транспорта и коммуникаций постановлении говорится, что движение будет перенаправлено на находящийся в процессе реконструкции "Мядининкай", который является самым крупным и технически оснащенным КПП. По данным министерства, этот КПП оснащен системой рентгеновского контроля, в отличие от пунктов пропуска "Тверячюс" и "Шумскас".

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Тэги: ЛИТВА, БЕЛОРУССИЯ, КПП, ЗАКРЫТИЕ


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