Глава МВД ФРГ предложил отмечать в Германии мусульманские праздники

Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер предложил приравнять мусульманские праздники к католическим в тех частях страны, где проживает большое число исповедующих ислам людей, сообщает в пятницу немецкая газета "Локал".

"Я готов обсудить вопрос относительно того, чтобы признать также мусульманские праздники (в Германии - ИФ)", - приводит издание слова министра.

"Почему бы нам не подумать о том, чтобы сделать мусульманские праздники выходным днем в тех частях страны, где проживает много мусульман?" - добавил Т.де Мезьер.

Предложения главы германского МВД встретили резкой критикой как в Христианско-демократическом союзе (ХДС), так и в партии "Альтернатива для Германии".