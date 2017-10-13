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Дальнее зарубежье 13.10.2017 21:21

Глава МВД ФРГ предложил отмечать в Германии мусульманские праздники

Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер предложил приравнять мусульманские праздники к католическим в тех частях страны, где проживает большое число исповедующих ислам людей, сообщает в пятницу немецкая газета "Локал".

"Я готов обсудить вопрос относительно того, чтобы признать также мусульманские праздники (в Германии - ИФ)", - приводит издание слова министра.

"Почему бы нам не подумать о том, чтобы сделать мусульманские праздники выходным днем в тех частях страны, где проживает много мусульман?" - добавил Т.де Мезьер.

Предложения главы германского МВД встретили резкой критикой как в Христианско-демократическом союзе (ХДС), так и в партии "Альтернатива для Германии".

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МВД, ПРАЗДНИКИ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]