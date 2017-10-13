CQD не планирует новой эмиссии евробондов для финансирования доли Азербайджана в ЮГК - гендиректор

ЗАО "Canub Qaz Dehlizi" (CQD) не планирует новый выпуск евробондов для финансирования доли Азербайджана в проекте "Южный газовый коридор", сообщил генеральный директор общества Афган Исаев журналистов в пятницу.

"Хотя инвесторы проявляют большой интерес к выпуску облигаций ЗАО CQD сроком на 12-15 лет, планов по новой эмиссии евробондов у нас на данный момент нет", - заявил А.Исаев.

Он также отметил, что снижение кредитного рейтинга Азербайджана не создает проблем процессу привлечения кредитов для проекта ЮГК.

Как сообщалось ранее, в марте 2016 года ЗАО "Canub Qaz Dehlizi" посредством размещения евробондов привлекло $1 млрд на проект ЮГК.

В марте 2017 года CDQ осуществило еще одно размещение евробондов, посредством которого привлекло еще $1 млрд на ЮГК.

Проект "Южного газового коридора" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз. Стоимость проекта составляет $41,5 млрд, из которых $11,8 млрд – доля Азербайджана. До сих пор Азербайджан вложил в проект $7,8 млрд.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.

Н.Аббасова