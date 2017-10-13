CQD не планирует новой эмиссии евробондов для финансирования доли Азербайджана в ЮГК - гендиректор

ЗАО "Canub Qaz Dehlizi" (CQD) не планирует новый выпуск евробондов для финансирования доли Азербайджана в проекте "Южный газовый коридор", сообщил генеральный директор общества Афган Исаев журналистов в пятницу.
"Хотя инвесторы проявляют большой интерес к выпуску облигаций ЗАО CQD сроком на 12-15 лет, планов по новой эмиссии евробондов у нас на данный момент нет", - заявил А.Исаев.
Он также отметил, что снижение кредитного рейтинга Азербайджана не создает проблем процессу привлечения кредитов для проекта ЮГК.
Как сообщалось ранее, в марте 2016 года ЗАО "Canub Qaz Dehlizi" посредством размещения евробондов привлекло $1 млрд на проект ЮГК.
В марте 2017 года CDQ осуществило еще одно размещение евробондов, посредством которого привлекло еще $1 млрд на ЮГК.
Проект "Южного газового коридора" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз. Стоимость проекта составляет $41,5 млрд, из которых $11,8 млрд – доля Азербайджана. До сих пор Азербайджан вложил в проект $7,8 млрд.
Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.
Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.
Н.Аббасова
Азербайджан и Совет Европы должны продолжать диалог - глава представительства ЕС в Баку
Президент Болгарии выступает за сотрудничество с Азербайджаном в сфере безопасности
София готова оказать поддержку Баку в период председательства Болгарии в ЕС – президент Радев
Гражданство Вануату можно купить за биткойны
Сборная России по футболу в ноябре проведет контрольные матчи с Аргентиной и Испанией - РФС
Азербайджан характеризуют толерантность и разнообразие – глава представительства ЕС в Баку
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Глава МВД ФРГ предложил отмечать в Германии мусульманские праздники
Тегеран пообещал решительный ответ на любые действия США против Корпуса стражей Исламской революции
Трамп называет соглашение с Ираном по атому одним из худших соглашений в истории США
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Бакинские школьники познакомились с творчеством Александра Тихомирова
В регионах продолжается проект «Школа обучения» для людей с ограниченными возможностями слуха и речи
В Сочи всё готово к открытию XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ
Издание «Аналитика Юга России» подготовило репортаж о самосуде над двумя азербайджанцами в Ростовской области со стороны армян-полицейских
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов