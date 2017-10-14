Президент Киргизии надеется, что его команда продолжит начатые им реформы

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев считает, что его команда продолжит начатые им реформы.
"Я уже не буду президентом, завтра мы выберем нового президента. Я многое не успел сделать, конечно, жалко, но, я вижу, что есть команда, которая продолжит работу", - сказал он в субботу на церемонии закладки капсулы онкологического центра в Бишкеке.
Он заявил, "недавно я побывал на открытии театра в Таласе (север Киргизии). Буквально четыре-пять лет назад кто думал о театрах и больницах. Очень рад, что в Бишкеке открывается подобный центр. В его реконструкции помогли российские бизнесмены. Стараюсь выделять на такие проекты деньги из президентского фонда, куда вкладываю и свои средства, потому что, вы знаете, бюджет у нас не большой".
"Как только страна стабилизировалась, мы взялись за школы и больницы. Если бы страна не разворовывалась, если бы тысячи тонн золота "Кумтора" (крупнейшее золоторудное месторождение в Киргизии - ИФ) не разворовывались, мы могли бы построить такие больницы давно. Если бы предыдущие президенты не думали только о своей семье, а относились бы ко всей стране как к своей семье (...)", - добавил он.
Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября. Они будут проводиться с применением биометрической идентификации граждан и с использованием автоматических считывающих устройств (АСУ), которые применялись на выборах в парламент страны в 2015 году и во время референдума в 2016 году.
В настоящее время на пост главы государства претендуют 11 кандидатов. Согласно мнению большинства киргизских политологов, основная борьба за президентское кресло развернется между кандидатом от пропрезидентской Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) Сооронбаем Жээнбековым и лидером оппозиционной парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" Омурбеком Бабановым.
Президент в Киргизии избирается на один шестилетний срок. Полномочия действующего главы государства А.Атамбаева истекают 1 декабря, он не имеет права повторно баллотироваться.
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