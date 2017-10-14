В день выборов президента Киргизии будет запрещена публикация экзит-пулов и любых других форм опроса - ЦИК

Президентские выборы в Киргизии пройдут без публикации опросов избирателей на выходе с избирательных участков, сообщили в ЦИК республики.
"Согласно конституционному закону о выборах президента и депутатов парламента Киргизии, в последние пять календарных дней до дня голосования, а также в день голосования опубликование в СМИ результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, не допускается", - сказал представитель пресс-службы ЦИК "Интерфаксу" в субботу.
По его словам, несоблюдение указанных требований при освещении результатов опросов общественного мнения влечёт за собой ответственность, предусмотренную законодательством.
Собеседник агентства отметил, что запрет в указанные сроки касается всех форм опроса общественного мнения, в том числе так называемых экзит-пулов (exit-poll).
Между тем, согласно данным ЦИК, заявок на проведение экзит-пулов в день выборов не поступало.
Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября. Они будут проводиться с применением биометрической идентификации граждан и с использованием автоматических считывающих устройств.
В настоящее время на пост главы государства претендуют 11 кандидатов. Согласно мнению большинства киргизских политологов, основная борьба за президентское кресло развернётся между кандидатом от пропрезидентской Социал-демократической партии Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и лидером оппозиционной парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" Омурбеком Бабановым.
Президент в Киргизии избирается на один шестилетний срок. Полномочия действующего главы государства Алмазбека Атамбаева истекают 1 декабря, он не имеет права повторно баллотироваться.
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