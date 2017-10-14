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СНГ 14.10.2017 16:25

В день выборов президента Киргизии будет запрещена публикация экзит-пулов и любых других форм опроса - ЦИК

Президентские выборы в Киргизии пройдут без публикации опросов избирателей на выходе с избирательных участков, сообщили в ЦИК республики.

"Согласно конституционному закону о выборах президента и депутатов парламента Киргизии, в последние пять календарных дней до дня голосования, а также в день голосования опубликование в СМИ результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, не допускается", - сказал представитель пресс-службы ЦИК "Интерфаксу" в субботу.

По его словам, несоблюдение указанных требований при освещении результатов опросов общественного мнения влечёт за собой ответственность, предусмотренную законодательством.

Собеседник агентства отметил, что запрет в указанные сроки касается всех форм опроса общественного мнения, в том числе так называемых экзит-пулов (exit-poll).

Между тем, согласно данным ЦИК, заявок на проведение экзит-пулов в день выборов не поступало.

Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября. Они будут проводиться с применением биометрической идентификации граждан и с использованием автоматических считывающих устройств.

В настоящее время на пост главы государства претендуют 11 кандидатов. Согласно мнению большинства киргизских политологов, основная борьба за президентское кресло развернётся между кандидатом от пропрезидентской Социал-демократической партии Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и лидером оппозиционной парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" Омурбеком Бабановым.

Президент в Киргизии избирается на один шестилетний срок. Полномочия действующего главы государства Алмазбека Атамбаева истекают 1 декабря, он не имеет права повторно баллотироваться.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ВЫБОРЫ, ЭКЗИТПУЛЫ, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]