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Дальнее зарубежье 14.10.2017 17:13

Глава ПАСЕ надеется на встречу с Володиным и Матвиенко в ближайшее время - источник

Новая глава Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Стелла Кириакидес направила письмо спикерам обеих палат российского парламента Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко с предложением встретиться в ближайшее время, сообщили "Интерфаксу" в субботу в кулуарах Межпарламентского союза.

"В письме, поступившем от Кириакидес в адрес спикера Госдумы Вячеслава Володина, госпожа Кириакидес выражает признательность за приглашение к участию в Ассамблее МПС", - сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что "в письме также сообщается, что ПАСЕ не имеет возможности направить официального представителя для участия в 137-ой Ассамблее МПС в Санкт-Петербург".

Как отметил источник, новая глава ПАСЕ сообщает, что "в ближайшее время надеется, как только будет подходящий случай, встретится со спикерами обеих палат федерального собрания РФ для обсуждения отношений между российским парламентом и ПАСЕ".

По его словам, С.Кириакидес также охарактеризовала такую возможную встречу как "исключительно важную".

Глава ПАСЕ, кроме того, пожелала успешного проведения Ассамблеи и выразила желание идти на конструктивный контакт с российской стороной, отметил собеседник агентства.

137-ая Ассамблея Межпарламентского Союза (МПС) состоится в субботу в Санкт-Петербурге.

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Тэги: ПАСЕ, РОССИЯ, ПАРЛАМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]