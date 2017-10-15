Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   2.0141 RUR   0.0295 GBR   2.2569 TRY   0.4657

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.30 Brent   56.94

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 21° Завтра 19° 17 Окт 13° 18 Окт 11° 18°

Дальнее зарубежье 15.10.2017 10:25

Король Саудовской Аравии приветствовал стратегию Трампа по Ирану - СМИ

Король Саудовской Аравии Салман Бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонной беседы с президентом США Дональдом Трампом приветствовал озвученную ранее американским лидером новую жесткую стратегию в отношении Ирана, сообщил телеканал Al Arabiya.

Саудовский монарх "подтвердил поддержку королевством твердой стратегии, провозглашенной Трампом в отношении Ирана и его агрессивной деятельности, поддержки терроризма в регионе и во всем мире", говорится в сообщении.

Д.Трамп, со своей стороны, поблагодарил короля Саудовской Аравии за поддержку и заверил, что США "крайне заинтересованы в совместной со своими союзниками работе над обеспечением безопасности и глобального мира", отметил телеканал.

В пятницу Д.Трамп в обращении к нации обвинил Иран в поддержке терроризма и сообщил о намерении ужесточить санкции в отношении Тегерана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: САУДАРАВИЯ, КОРОЛЬ, ТРАМП, ИРАН


Похожие новости


Король Саудовской Аравии стал почетным доктором МГИМО Король Саудовской Аравии призывает Иран придерживаться принципов добрососедства на Ближнем Востоке Король Саудовской Аравии: мы требуем от Ирана отказаться от вмешательства в дела стран Ближнего Востока Саудовская Аравия будет взаимодействовать с РФ с целью достижения стабильности на мировом рынке нефти - король Короля Саудовской Аравии ждут в РФ в начале октября - Богданов Король Саудовской Аравии Салман посетит Россию в октябре - газета

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]