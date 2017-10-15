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СНГ 15.10.2017 10:48

Экс-депутат парламента Киргизии задержан за подготовку беспорядков в ходе президентских выборов - ГКНБ

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержал бывшего депутата парламента Киргизии Казыбека Шайымбетова и его сторонников за подготовку к массовым беспорядкам во время президентских выборов, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе ГКНБ.

"В ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий выявлен очередной факт подготовки к массовым беспорядкам с последующим захватом административных зданий, планируемого после оглашения итогов выборов президента Киргизии", - сказал представитель спецслужбы.

По его словам, установлено, что экс-депутат парламента Киргизии К.Шайымбетов, ранее осужденный за незаконное хранение и ношение взрывного устройства и боеприпасов, предварительно вступив в сговор с группой лиц, намеревался принять активное участие в массовых беспорядках во время и после проведения выборов президента республики в случае проигрыша одного из кандидатов.

"С целью реализации своих преступных намерений К.Шайымбетов и его сторонники в последние несколько дней проводили активные поиски оружия и боеприпасов к ним для участия в массовых беспорядках и захватах административных зданий государственных органов Киргизии", - подчеркнул собеседник агентства.

По данному факту в отношении К.Шайымбетова и других лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Приготовление к организации массовых беспорядков", "Приготовление к насильственному захвату власти", "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" УК Киргизии.

Задержанные доставлены в ГКНБ, ведется следствие, добавили в ведомстве.

Выборы президента Киргизии проходят в воскресенье, избирательные участки открылись в 08:00 (05:00 мск). На пост главы государства претендуют 11 кандидатов. Согласно мнению большинства киргизских политологов, основная борьба за президентское кресло развернется между кандидатом от пропрезидентской Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) Сооронбаем Жээнбековым и лидером оппозиционной парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" Омурбеком Бабановым.

Президент в Киргизии избирается на один шестилетний срок. Полномочия действующего главы государства Алмазбека Атамбаева истекают 1 декабря, он не имеет права повторно баллотироваться.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ЭКС/ДЕПУТАТ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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