Оппозиционер Бабанов уверен, что победит на выборах президента Киргизии

Оппозиционный кандидат в президенты Киргизии Омурбек Бабанов уверен в своей победе на выборах главы государства.
"Сегодня вечером будет новый президент и его имя будет Бабанов. Все соцопросы свидетельствуют об этом. Я абсолютно уверен в этом", - заявил он журналистам в воскресенье во время голосования на одном из избирательных участков в Бишкеке.
"Надеюсь, что мы выиграем. Я абсолютно в этом уверен", - подчеркнул кандидат в президенты.
О.Бабанов также отметил, что его представители будут вести параллельный подсчет голосов на избирательных участках. "На каждом избирательном участке представлены не менее трех наших представителей, которые каждые два часа будут отправлять фотокопию чеков и бюллетеней проголосовавших избирателей", - сказал он.
Выборы президента проходят в воскресенье в Киргизии, избирательные участки открылись в 08:00 (05:00 мск). На пост главы государства претендуют 11 кандидатов. Согласно мнению большинства киргизских политологов, основная борьба за президентское кресло развернется между кандидатом от пропрезидентской Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) Сооронбаем Жээнбековым и лидером оппозиционной парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" О.Бабановым.
Президент в Киргизии избирается на один шестилетний срок. Полномочия действующего главы государства Алмазбека Атамбаева истекают 1 декабря, он не имеет права повторно баллотироваться.
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