Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок - Минобороны

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 112 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
«Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 112 раз», - говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся, как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.
Р.Бабаев
В 2017 году темпы роста китайской экономики составят не ниже 6,5% - глава ЦБ КНР
Американская торговая миссия совершит визит в Азербайджан
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 7 человек- МВД
Гражданство Вануату можно купить за биткойны
Сборная России по футболу в ноябре проведет контрольные матчи с Аргентиной и Испанией - РФС
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Один человек погиб, другой тяжело ранен при нападении медведя, сбежавшего из частного зоопарка под Воронежем
ЕС ожидает, что Душанбе не допустит давления на семьи оппозиции и пересмотрит дело осужденного на 28 лет адвоката Ёрова
Более 40% избирателей проголосовало на выборах президента - ЦИК Киргизии
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Бакинские школьники познакомились с творчеством Александра Тихомирова
В регионах продолжается проект «Школа обучения» для людей с ограниченными возможностями слуха и речи
В Сочи всё готово к открытию XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ
Издание «Аналитика Юга России» подготовило репортаж о самосуде над двумя азербайджанцами в Ростовской области со стороны армян-полицейских
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов