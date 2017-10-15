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СНГ 15.10.2017 12:35

Атамбаев заявил об отсутствии планов занять государственную должность после ухода с поста президента Киргизии

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что не собирается занимать государственных должностей после окончания срока своих полномочий, который истекает 1 декабря.

"Я не собираюсь занимать какую-либо должность, не бойтесь, я не собираюсь занимать какую-то должность, я не собираюсь стать ни президентом, ни премьер-министром. Я не боюсь ни одного своего слова на посту, я останусь в Киргизии (. . .) я готов ответить перед любым судом, перед судом своего народа", - заявил А.Атамбаев, отвечая на вопросы журналистов после голосования на выборах главы государства.

Говоря о своем творчестве, президент Киргизии отметил, что "творчество и политика вещи совместимые". "Я и до политики занимался творчеством, политика не мешала мне писать стихи, прозу, и даже песни", - сказал он.

В воскресение в Киргизии проходят выборы президента. В них участвуют 11 кандидатов, среди них сразу три бывших премьер-министра: Омурбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков и Темир Сариев.

Полномочия А.Атамбаева истекают 1 декабря, он не имеет права повторно баллотироваться.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]