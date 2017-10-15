Атамбаев заявил об отсутствии планов занять государственную должность после ухода с поста президента Киргизии

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что не собирается занимать государственных должностей после окончания срока своих полномочий, который истекает 1 декабря.
"Я не собираюсь занимать какую-либо должность, не бойтесь, я не собираюсь занимать какую-то должность, я не собираюсь стать ни президентом, ни премьер-министром. Я не боюсь ни одного своего слова на посту, я останусь в Киргизии (. . .) я готов ответить перед любым судом, перед судом своего народа", - заявил А.Атамбаев, отвечая на вопросы журналистов после голосования на выборах главы государства.
Говоря о своем творчестве, президент Киргизии отметил, что "творчество и политика вещи совместимые". "Я и до политики занимался творчеством, политика не мешала мне писать стихи, прозу, и даже песни", - сказал он.
В воскресение в Киргизии проходят выборы президента. В них участвуют 11 кандидатов, среди них сразу три бывших премьер-министра: Омурбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков и Темир Сариев.
Полномочия А.Атамбаева истекают 1 декабря, он не имеет права повторно баллотироваться.
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