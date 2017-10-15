Филиппинская армия близка к освобождению от террористов года Марави - командование

Самолеты филиппинских ВВС в воскресенье нанесли серию авиаударов по позициям боевиков в городе Марави в провинции Южный Ланао, командование заявило о близкой победе над террористами.

"Мы надеемся, что завершим захват Марави очень скоро", - сказал журналистам заместитель командующего спецназом филиппинской армии полковник Ромеро Браунер.

Марави в мае текущего года взяли под контроль две филиппинские группировки, присягнувшие на верность террористической организации ИГИЛ. В боях за освобождение города, по данным властей, были уничтожены 822 боевика, погибли 162 солдата правительственной армии и 47 мирных жителей.