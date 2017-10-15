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Дальнее зарубежье 15.10.2017 14:46

Филиппинская армия близка к освобождению от террористов года Марави - командование

Самолеты филиппинских ВВС в воскресенье нанесли серию авиаударов по позициям боевиков в городе Марави в провинции Южный Ланао, командование заявило о близкой победе над террористами.

"Мы надеемся, что завершим захват Марави очень скоро", - сказал журналистам заместитель командующего спецназом филиппинской армии полковник Ромеро Браунер.

Марави в мае текущего года взяли под контроль две филиппинские группировки, присягнувшие на верность террористической организации ИГИЛ. В боях за освобождение города, по данным властей, были уничтожены 822 боевика, погибли 162 солдата правительственной армии и 47 мирных жителей.

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Тэги: ФИЛИППИНЫ, ГОРОД, ОСВОБОЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]