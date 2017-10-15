Ряды Межпарламентского союза пополнили Туркменистан, Узбекистан и Вануату

Туркменистан, Узбекистан и Вануату вступили в Межпарламентский союз (МПС) в ходе 137-й Ассамблеи организации, сообщили в пресс-службе Совета Федерации.

"Прошло заседание руководящего совета, к МПС присоединились Туркменистан, Узбекистан и Вануату", - сообщили в пресс-службе Совета Федерации.