Министр обороны Азербайджана обсудил с начальником Генштаба ВС Грузии вопросы региональной безопасности

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов обсудил с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Грузии Владимиром Чачибая двустороннее сотрудничество и обеспечение безопасности в регионе, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.
«Обсуждая опыт плодотворного сотрудничества между Азербайджаном и Грузией, как на двусторонней основе, так и на региональном и международном уровнях, стороны особо подчеркнули, что такие отношения создают почву для обеспечения безопасности в регионе», - говорится в сообщении.
З.Гасанов и В.Чачибая также отметили, что организация и проведение взаимных визитов руководящих составов Вооруженных сил, в том числе встреч военных экспертов, станут полезными для развития военного сотрудничества и определения новых направлений деятельности между двумя странами.
«Стороны выразили уверенность, что проведение двусторонних и трехсторонних учений с участием также и Грузии внесет вклад в достижение оперативной координации между подразделениями вооруженных сил двух стран и в региональную безопасность», - отмечает пресс-служба Минобороны.
Р.Бабаев
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