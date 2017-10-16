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Внешняя политика 16.10.2017 14:48

Министр обороны Азербайджана обсудил с начальником Генштаба ВС Грузии вопросы региональной безопасности

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов обсудил с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Грузии Владимиром Чачибая двустороннее сотрудничество и обеспечение безопасности в регионе, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

«Обсуждая опыт плодотворного сотрудничества между Азербайджаном и Грузией, как на двусторонней основе, так и на региональном и международном уровнях, стороны особо подчеркнули, что такие отношения создают почву для обеспечения безопасности в регионе», - говорится в сообщении.

З.Гасанов и В.Чачибая также отметили, что организация и проведение взаимных визитов руководящих составов Вооруженных сил, в том числе встреч военных экспертов, станут полезными для развития военного сотрудничества и определения новых направлений деятельности между двумя странами.

«Стороны выразили уверенность, что проведение двусторонних и трехсторонних учений с участием также и Грузии внесет вклад в достижение оперативной координации между подразделениями вооруженных сил двух стран и в региональную безопасность», - отмечает пресс-служба Минобороны.

Р.Бабаев

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]