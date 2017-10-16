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СНГ 16.10.2017 17:28

Киргизия на президентских выборах отстояла независимость, считает Атамбаев

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев считает, что в республике удалось провести честные выборы, несмотря на давление внешних сил.

"Несмотря на давление со стороны внешних сил, финансирование со стороны внешних сил, Киргизия (в ходе прошедших выборов) еще раз отстояла свою независимость, и провела честные выборы, и дальше будет идти этой дорогой", - заявил президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в понедельник на встрече с руководителями миссий наблюдателей за выборами главы республики.

"Мы многим соседям сегодня не нравимся, потому что подаем пример честных выборов", - считает глава республики.

"Мне было смешно, когда глава ЦИК Казахстана отказался приехать наблюдать за выборами в Киргизии, но как там выборы проходят? Чему они нас могут научить?" - сказал А.Атамбаев.

Он добавил, что в Киргизии "будут рады, если наблюдатели будут приезжать, давать замечания, критиковать. Для нас это очень полезно, чтобы не давать дальше поводов к замечаниям".

"Для нас участие наблюдателей - очень важно, впереди у нас через несколько лет парламентские выборы, мы хотим и дальше совершенствовать процесс проведения таких выборов. Для меня честные и чистые выборы были одной из целей (...), и я рад, что под окончание моего президентского срока в Киргизии удалось провести выборы как положено", - подчеркнул А.Атамбаев.

"Единственной проблемой является, что жизненный уровень людей не очень высок, они берут деньги не из жадности, а из бедности, винить их за это сложно, - сказал президент. - Вот поэтому некоторые кандидаты обиделись на силовые структуры, обиделись на то, что мы зажали этот процесс вывоза денег из штаба, раздачи, и некоторые кандидаты обижены, что наши силовики не дали возможности раздавать деньги".

"Но кто бы что ни говорил, но выборы мы провели как положено", - отметил А.Атамбаев.

15 октября в Киргизии прошли выборы президента. В выборах участвовали 11 кандидатов. Согласно предварительным итогам, победу на выборах в первом туре одержал кандидат от пропрезидентской Социал-демократической партии Сооронбай Жээнбеков, набравший 54,81 % голосов избирателей.

Явка на выборах составила 55,93%.

Президент в Киргизии избирается на один шестилетний срок. Полномочия А.Атамбаева истекают 1 декабря, он не имеет права повторно баллотироваться

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Тэги: КИРГИЗИЯ, АТАМБАЕВ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ


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