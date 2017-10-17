Центробанк Азербайджана определил страховщиков имущества, наличных денег и автомобилей банка

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) определил страховщиков основных средств (имущества), наличных денег и автотранспортных средств банка, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЦБА.
"Центробанк подвел итоги тендера на отбор компаний, которые будут оказывать услуги по страхованию имущества, наличных денег и автотранспортных средств", - сказал представитель банка.
По его словам, по итогам тендера страховщиком основных средств и наличных денег банка определена компания "PASHA Sigorta", автотранспортных средств (КАСКО) – СК "AXA Mbask".
Услуги Центробанку по страхованию имущества и наличных денег должны предоставляться с 1 ноября 2017 года, и рассчитаны на 12 месяцев. По страхованию автотранспортных средств услуги будут оказываться с 25 января 2018 года, и рассчитаны также на 12 месяцев.
А.Азизов
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