Лавров скептически относится к возможности реформировать СБ ООН в ближайшие два года

Реформу СБ ООН вряд ли удастся реализовать в ближайшие два года, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Думаю, что в ближайший год-два нереально достичь этой договоренности, но процесс продолжается", - сказал С.Лавров в интервью для интернет-сайта Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Интересы всех стран уже услышаны и поняты. Мы выступаем за то, чтобы главной задачей реформы было исправление ситуации, когда развивающиеся регионы мира - Африка, Азия, Латинская Америка - явно недопредставлены в составе этого главного органа системы", - отметил министр.

"Такую же позицию разделяют наши китайские партнёры и большинство "стран третьего мира". Будем ее продолжать", - сказал С.Лавров.