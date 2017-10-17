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Дальнее зарубежье 17.10.2017 13:20

Лавров скептически относится к возможности реформировать СБ ООН в ближайшие два года

Реформу СБ ООН вряд ли удастся реализовать в ближайшие два года, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Думаю, что в ближайший год-два нереально достичь этой договоренности, но процесс продолжается", - сказал С.Лавров в интервью для интернет-сайта Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Интересы всех стран уже услышаны и поняты. Мы выступаем за то, чтобы главной задачей реформы было исправление ситуации, когда развивающиеся регионы мира - Африка, Азия, Латинская Америка - явно недопредставлены в составе этого главного органа системы", - отметил министр.

"Такую же позицию разделяют наши китайские партнёры и большинство "стран третьего мира". Будем ее продолжать", - сказал С.Лавров.

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Тэги: ЛАВРОВ, ООН, РЕФОРМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]