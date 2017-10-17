Газпром с начала года увеличил объем экспорта газа в Турцию на 23,4%

"Газпром"с 1 января по 15 октября 2017 года увеличил объем экспорта газа в Турцию на 23,4%, или на 4,2 млрд куб. м по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, говорится в сообщении компании.

Компания отмечает повышенный спрос на российский газ в странах Южной и Юго-Восточной Европы. Так, поставки в Грецию с начала года выросли на 14,1%, Болгарию - на 8,6%, Венгрию - на 26,3%, Сербию 29,7%

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