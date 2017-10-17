Самый низкий показатель бедности по России в Татарстане - Голодец

Вице-премьер РФ Ольга Голодец отметила хорошие показатели Татарстана, где зафиксирован самый низкий, "абсолютно европейский" уровень бедности среди всех российских регионов.

"Наша проблема сегодня - это уровень бедности. И я хочу сказать, что по абсолютно объективным показателям Росстата, Татарстан показывает сегодня самый низкий уровень бедности во всей стране - 7,5. Это абсолютно европейский, я бы даже сказала - мировой показатель",- завила О.Голодец на заседании Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) во вторник.

По её словам, показатель Татарстана - "это так называемый фоновый уровень, когда у семьи что-то случается, и когда быстро находятся адекватные механизмы для помощи той или иной семье".

"Такой замечательный хороший опыт, нацеленный на решение вопросов преодоления бедности, развития среднего класса - это замечательный опыт, который дальше должен быть распространён",- считает О.Голодец.

Вице-премьер просила членов РТК обратить внимание на существование подобного положительного опыта, чтобы другие регионы, где ситуация не так хороша, могли его перенимать.

В качестве примера О.Голодец привела ситуацию в Еврейской автономной области, где уровень бедности - 25,7.

"К этому показателю надо относиться очень внимательно. И те механизмы, которые ведут к снижению бедности, сегодня должны распространяться с огромной скоростью при поддержке и государства, и партнёрств",- подчеркнула она.

О.Голодец также предложила членам РТК выбрать пять-шесть показателей, "которые являются ключевыми, для того чтобы оценивать регион".

"Потому что бывает, что по одним показателям у нас регион в передовиках, а по другим - в отстающих, но, к сожалению, у нас есть регионы, у которых все показатели оказываются неважными" ,- сказала вице-премьер.

Она добавила, что представители субъектов, которые показали хорошие результаты по предложенным критериям, будут приглашаться на заседания РТК, чтобы поделиться опытом.