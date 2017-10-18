Среди пострадавших при пожаре в доме престарелых в Иркутске пять человек в тяжелом состоянии - источник

Состояние пяти пострадавших при пожаре в доме престарелых в Иркутске оценивается как тяжёлое, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомлённый источник.

"Состояние пяти госпитализированных пострадавших - тяжёлое, ещё четыре человека в средне тяжёлом состоянии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ещё троим пострадавшим помощь была оказана амбулаторно.

Ранее сообщалось, что при пожаре в доме престарелых пострадали 12 человек.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пожар в доме престарелых произошел около 5:00.

По данным ведомства, люди преклонного возраста находились на втором этаже дома, их эвакуировали на балкон, откуда спускали на мягких носилках вниз.

Причиной пожара стало короткое замыкание при эксплуатации сушильной машины, находящейся в доме. Площадь, пройденная огнем, составила 10 кв. м.

"По предварительным данным, в двухэтажном доме индивидуальным предпринимателем оказывались социальные услуги пожилым людям. При этом организация не значится в Реестре поставщиков социальных услуг", - отмечается в сообщении со ссылкой на заместителя начальника ГУ МЧС по региону Виктора Пашкова.

По данному факту будет проведена проверка совместно с министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.