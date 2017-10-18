Внук Назарбаева ушел с поста и.о. вице-президента федерации футбола Казахстана

Айсултан Назарбаев, внук главы Казахстана Нурсултана Назарбаева, покинул пост исполняющего обязанности вице-президента Ассоциация федерация футбола Казахстана.

"Айсултан Назарбаев освобожден от должности исполняющего обязанности вице-президента ОЮЛ "Ассоциация федерация футбола Казахстана" в связи с поданным заявлением", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте федерации.

Причины принятого внуком президента решения не озвучиваются.

Как сообщалось, на эту должность А.Назарбаев был назначен 28 февраля 2017 года.

Айсултан - сын старшей дочери Н.Назарбаева - Дариги, возглавляющей комитет сената (верхней палаты парламента) по международным отношениям, обороне и безопасности.

Еще во время обучения в Королевской военной академии "Сандхерст" (Royal Military Academy Sandhurst, Великобритания) он с успехом играл в английских молодежных футбольных командах. Затем выступал за столичные клубы "Рахат", "Локомотив", а также принимал участие в отборочном турнире Чемпионата Европы 2006 года в составе казахстанской юношеской сборной.