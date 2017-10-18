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Внешняя политика 18.10.2017 10:27

Президент Алиев провел встречу с генсеком ССАГПЗ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в среду в Баку делегацию Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива во главе с генсеком организации Абдульлатифом бин Рашидом Аль-Зейни, сообщает сайт главы государства.

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ, Cooperation Council for the Arab States of the Gulf) создан 25 мая 1981 года на встрече глав Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана и Саудовской Аравии в Абу-Даби.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, ЗАЛИВ, ПЕРСИДСКИЙ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]