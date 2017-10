Президент Алиев провел встречу с генсеком ССАГПЗ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в среду в Баку делегацию Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива во главе с генсеком организации Абдульлатифом бин Рашидом Аль-Зейни, сообщает сайт главы государства.

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ, Cooperation Council for the Arab States of the Gulf) создан 25 мая 1981 года на встрече глав Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана и Саудовской Аравии в Абу-Даби.

А.Азизов