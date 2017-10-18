Распад СССР: выиграл только Азербайджан – Затулин

Азербайджан является единственной страной, которая выиграла от распада СССР, считает первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, директор Института стран СНГ Константин Затулин.

"Азербайджан - единственная страна, которая официально превзошла уровень 1990 года, но и то исключительно за счет добычи нефти и газа. Все остальные, лишенные этой подушки, безусловно, очень сильно замедлились в развитии", - сказал К.Затулин в интервью сайту www.pravda.ru.

По его мнению, некоторые страны СНГ в настоящее время страны идут по пути создания и развития экономических союзов в расчете на то, что они могут постепенно становиться все более и более самодостаточными. "Наша заинтересованность связана, в том числе, и с необходимостью емкого рынка", - добавил он.

А.Азизов