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Внешняя политика 18.10.2017 11:27

Распад СССР: выиграл только Азербайджан – Затулин

Азербайджан является единственной страной, которая выиграла от распада СССР, считает первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, директор Института стран СНГ Константин Затулин.

"Азербайджан - единственная страна, которая официально превзошла уровень 1990 года, но и то исключительно за счет добычи нефти и газа. Все остальные, лишенные этой подушки, безусловно, очень сильно замедлились в развитии", - сказал К.Затулин в интервью сайту www.pravda.ru.

По его мнению, некоторые страны СНГ в настоящее время страны идут по пути создания и развития экономических союзов в расчете на то, что они могут постепенно становиться все более и более самодостаточными. "Наша заинтересованность связана, в том числе, и с необходимостью емкого рынка", - добавил он.

А.Азизов

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]