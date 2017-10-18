Один из пострадавших на пожаре в доме престарелых в Иркутске находится в крайне тяжелом состоянии

Четверо пострадавших утром в среду на пожаре в частном доме престарелых в Иркутске остаются в реанимации, сообщила пресс-секретарь Минздрава региона Татьяна Шкурская.
"Четыре пенсионера находятся в реанимации, трое из них в тяжелом состоянии, один - в состоянии крайней степени тяжести. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - сказала она агентству "Интерфакс-Сибирь".
По ее словам, в токсикологическом отделении находятся пятеро пострадавших постояльцев, их состояние врачи оценивают как стабильное средней степени тяжести.
Ранее сообщалось, что пожар в доме престарелых произошел в среду около 5:00 по иркутскому времени. Пострадали 14 человек, из которых 13 пожилых пациентов были доставлены в больницу, девять из них госпитализированы.
По данным пресс-службы Главного управления МЧС по региону, люди преклонного возраста находились на втором этаже дома, их эвакуировали на балкон, откуда спускали на мягких носилках вниз. Причиной пожара стало короткое замыкание при эксплуатации сушильной машины, находящейся на первом этаже дома. Площадь, пройденная огнем, составила 10 кв. м. Ликвидация открытого горения заняла семь минут, последствий пожара - почти четыре часа.
По факту пожара Следственное управление СКР по региону и прокуратура Куйбышевского района Иркутска проводят проверки, устанавливая законность размещения пенсионеров в здании.
По предварительным данным, двухэтажный дом арендовал благотворительный фонд паллиативной помощи им. Святой Милицы для оказания социальных услуг пожилым людям. При этом данная организация не значится в реестре поставщиков социальных услуг в Иркутской области.
По данным "СПАРК-Интерфакс", "Фонд паллиативной помощи им. Святой Милицы" был учрежден в октябре 2017 года в поселке Малая Топка Иркутского района Иркутской области. Учредитель - Милена Родовикова. Профиль фонда - деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания.
Вопрос поставок С-400 Турции продолжает обсуждаться - посол в РФ
Путин обсудил с Нетаньяху Сирию, ситуацию вокруг ИЯП и итоги референдума в Иракском Курдистане - Кремль
Полиция Филиппин арестовала вдову террориста, возможно, вербовавшую боевиков за рубежом
Нефтяной рынок ребалансируется, но лучше продлить сделку ОПЕК+ до конца 2018г - глава Gunvor
Минэкономики Азербайджана заплатит около 90 тыс. евро за 600 тыс. PIN и PUK-пакетов для удостоверений личности нового поколения
Цены на нефть растут в ожидании данных о запасах, Brent торгуется у $58,2 за баррель
Генпланы развития Губинской и Гусарской рекреационных зон будут готовы к марту 2018г
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 1 человек, еще 5 пострадали - МВД
Баку и Москва договорились по организации круизного маршрута на Каспии – замминистра культуры и туризма Азербайджана
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Азербайджан присоединился к кампании против рака груди, которой в этом году исполняется 25 лет
Башкирская фотохудожница Светлана Комкова: «Ты меня зовешь, Азербайджан!»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ
Издание «Аналитика Юга России» подготовило репортаж о самосуде над двумя азербайджанцами в Ростовской области со стороны армян-полицейских
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов