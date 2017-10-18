Один из пострадавших на пожаре в доме престарелых в Иркутске находится в крайне тяжелом состоянии

Четверо пострадавших утром в среду на пожаре в частном доме престарелых в Иркутске остаются в реанимации, сообщила пресс-секретарь Минздрава региона Татьяна Шкурская.

"Четыре пенсионера находятся в реанимации, трое из них в тяжелом состоянии, один - в состоянии крайней степени тяжести. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - сказала она агентству "Интерфакс-Сибирь".

По ее словам, в токсикологическом отделении находятся пятеро пострадавших постояльцев, их состояние врачи оценивают как стабильное средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что пожар в доме престарелых произошел в среду около 5:00 по иркутскому времени. Пострадали 14 человек, из которых 13 пожилых пациентов были доставлены в больницу, девять из них госпитализированы.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС по региону, люди преклонного возраста находились на втором этаже дома, их эвакуировали на балкон, откуда спускали на мягких носилках вниз. Причиной пожара стало короткое замыкание при эксплуатации сушильной машины, находящейся на первом этаже дома. Площадь, пройденная огнем, составила 10 кв. м. Ликвидация открытого горения заняла семь минут, последствий пожара - почти четыре часа.

По факту пожара Следственное управление СКР по региону и прокуратура Куйбышевского района Иркутска проводят проверки, устанавливая законность размещения пенсионеров в здании.

По предварительным данным, двухэтажный дом арендовал благотворительный фонд паллиативной помощи им. Святой Милицы для оказания социальных услуг пожилым людям. При этом данная организация не значится в реестре поставщиков социальных услуг в Иркутской области.

По данным "СПАРК-Интерфакс", "Фонд паллиативной помощи им. Святой Милицы" был учрежден в октябре 2017 года в поселке Малая Топка Иркутского района Иркутской области. Учредитель - Милена Родовикова. Профиль фонда - деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания.