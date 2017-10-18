С Курского, Ярославского и Павелецкого вокзалов эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за сообщений о минировании

Около 600 человек были эвакуированы в среду из здания Курского вокзала после поступления анонимного звонка об угрозе взрыва, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Поступила анонимная информация об угрозе взрыва на Курском вокзале. Принято решение об эвакуации", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из здания до прибытия экстренных служб эвакуировано около 600 человек.

Ранее в среду стало известно, что из здания Ярославского вокзала после анонимного звонка об угрозе взрыва эвакуировали около 500 человек.

Позднее поступило аналогичное сообщение об анонимной угрозе взрыва на Павелецком вокзале. "Из здания (вокзала) эвакуированы порядка 450 человек", - сообщил источник "Интерфакса".