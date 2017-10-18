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СНГ 18.10.2017 13:32

С Курского, Ярославского и Павелецкого вокзалов эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за сообщений о минировании

Около 600 человек были эвакуированы в среду из здания Курского вокзала после поступления анонимного звонка об угрозе взрыва, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Поступила анонимная информация об угрозе взрыва на Курском вокзале. Принято решение об эвакуации", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из здания до прибытия экстренных служб эвакуировано около 600 человек.

Ранее в среду стало известно, что из здания Ярославского вокзала после анонимного звонка об угрозе взрыва эвакуировали около 500 человек.

Позднее поступило аналогичное сообщение об анонимной угрозе взрыва на Павелецком вокзале. "Из здания (вокзала) эвакуированы порядка 450 человек", - сообщил источник "Интерфакса".

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Тэги: МОСКВА, ВОКЗАЛЫ, УГРОЗА, ЭВАКУАЦИЯ, 2

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]