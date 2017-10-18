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18.10.2017 15:11

Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы – глава МИД Польши

Варшава заинтересована в расширении сотрудничества с Баку, заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковски.

«Азербайджан является важным для Польши государством, с которым мы хотели бы расширить двустороннее сотрудничество. Варшава тесно сотрудничает с Баку и в рамках программы Восточного партнерства ЕС», - сказал В.Ващиковски в среду в Баку на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.

Польский дипломат подчеркнул, что Азербайджан имеет большие ожидания от саммита Восточного партнерства.

«У Азербайджана большие ожидания от саммита Восточного партнерства (в ноябре в Брюсселе - ИФ). Мы хотим сохранить политику открытых дверей. При этом, естественно, никого не собираемся в ближайшее время приглашать в программу Восточное партнерство. Но нужно сохранить этот формат для расширения сотрудничества с входящими в эту программу странами.

Он отметил, что на встрече с Э.Мамедъяровым стороны коснулись также вопросы безопасности.

По его словам, "Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы".

Р.Бабаев

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]