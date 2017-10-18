Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы – глава МИД Польши

Варшава заинтересована в расширении сотрудничества с Баку, заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковски.

«Азербайджан является важным для Польши государством, с которым мы хотели бы расширить двустороннее сотрудничество. Варшава тесно сотрудничает с Баку и в рамках программы Восточного партнерства ЕС», - сказал В.Ващиковски в среду в Баку на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.

Польский дипломат подчеркнул, что Азербайджан имеет большие ожидания от саммита Восточного партнерства.

«У Азербайджана большие ожидания от саммита Восточного партнерства (в ноябре в Брюсселе - ИФ). Мы хотим сохранить политику открытых дверей. При этом, естественно, никого не собираемся в ближайшее время приглашать в программу Восточное партнерство. Но нужно сохранить этот формат для расширения сотрудничества с входящими в эту программу странами.

Он отметил, что на встрече с Э.Мамедъяровым стороны коснулись также вопросы безопасности.

По его словам, "Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы".

Р.Бабаев