Нефтяной рынок ребалансируется, но лучше продлить сделку ОПЕК+ до конца 2018г - глава Gunvor

Нефтяной рынок движется к ребалансировке, но лучше продлить соглашение ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи на 6-9 месяцев с конца первого квартала 2018г, сказал глава и основной владелец сырьевого трейдера Gunvor Торбьорн Торнквист "Интерфаксу" в кулуарах конференции Oil&Money.
В то же время, по его мнению, продление соглашения позволит поддержать цены на текущем уровне.
"Соглашение работает. Нефтяной рынок движется к ребалансировке. Мы видим снижение запасов - запасы нефтепродуктов уже достигли своего нормального уровня, запасы нефти все еще выше в США. Если спрос на нефть в 2018 году продолжит расти так же, как в 2017 году, рынок будет чувствовать себя довольно хорошо", - сказал он.
"Но я считаю, что все-таки соглашение, вероятно, нужно продлить минимум на 6-9 месяцев, потому что на рынок поступит больше нефти из Казахстана, США, Канады и Бразилии. Там очень много нефти", - заявил Т.Торнквист.
По его мнению, если соглашение будет продлено, то цены будут поддерживаться на текущем уровне.
Т.Торнквист выразил сомнение, что цены будут выше. "Почему они должны быть выше? Цена в $100 за баррель была неустойчивой. В мире очень много нефти", - сказал он, выразив мнение, что российские компании могут работать при цене в $55-60 за баррель.
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