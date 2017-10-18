В Евросоюзе призывают Израиль пересмотреть решения по дальнейшему строительству поселений на палестинских территориях

Европейский союз осудил продолжающееся строительство Израилем поселений на оккупированных палестинских территориях и выразил надежду, что израильские власти пересмотрят свои решения в этой области.
В распространенном в среду заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Майи Коцьянчич говорится, что на этой неделе израильские власти продолжили продвигать планы, тендеры и выдавать разрешения на возведение тысяч единиц жилья на Западном берегу реки Иордан, в том числе впервые с 2002 года в самом сердце Хеврона.
Представитель ЕВС также выразила обеспокоенность в связи с сообщениями о готовящихся строительных работах в чувствительном районе Восточного Иерусалима, что, по ее словам, может нанести серьезный урон жизнеспособности будущего Палестинского государства.
"Европейский союз запросил разъяснение от израильских властей и выразил надежду, что они пересмотрят эти решения, которые губительны для продолжающихся усилий, направленных на запуск полноценных мирных переговоров", - отмечается в документе.
В нем подчеркивается, что позиция ЕС в отношении поселенческой деятельности Израиля остается неизменной: "Вся поселенческая деятельность незаконна, противоречит международному праву и подрывает жизнеспособность решения на основе существования двух государств и перспективы прочного мира".
"ЕС продолжит поощрять обе стороны, а также их международных и региональных партнеров, включая в рамках "квартета" международных посредников на поддержку и возобновление значимого процесса, направленного на достижение путем переговоров решения на основе существования двух государств, что является единственным и жизнеспособным путем реализации законных чаяний обеих сторон", - подчеркнула М.Коцьянчич.
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