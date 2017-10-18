Оборонявший Дейр-эз-Зор генерал Иссам Захреддин погиб при подрыве на мине в Сирии

Сирийский генерал Иссам Захреддин, командовавший операцией в сирийском Дейр-эз-Зоре, погиб в среду, сообщает межарабское издание "Аль-Масдар".

По данным издания, колонна, в который был автомобиль И.Захреддина, подорвалась на мине террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Источники в военных кругах рассказали изданию, что генерал участвовал в специальной операции на острове Сакер на Евфрате.

Генералу было 56 лет. Он командовал 104-й бригадой Республиканской гвардии сирийского элитного военного формирования.

Ранее агентство ЭФЭ сообщало, что бойцы сирийской правительственной армии накануне провели ряд успешных операций против террористов из ИГ в Дейр-эз-Зоре и теперь контролируют 92% города.