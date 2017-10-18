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Дальнее зарубежье 18.10.2017 17:47

Оборонявший Дейр-эз-Зор генерал Иссам Захреддин погиб при подрыве на мине в Сирии

Сирийский генерал Иссам Захреддин, командовавший операцией в сирийском Дейр-эз-Зоре, погиб в среду, сообщает межарабское издание "Аль-Масдар".

По данным издания, колонна, в который был автомобиль И.Захреддина, подорвалась на мине террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Источники в военных кругах рассказали изданию, что генерал участвовал в специальной операции на острове Сакер на Евфрате.

Генералу было 56 лет. Он командовал 104-й бригадой Республиканской гвардии сирийского элитного военного формирования.

Ранее агентство ЭФЭ сообщало, что бойцы сирийской правительственной армии накануне провели ряд успешных операций против террористов из ИГ в Дейр-эз-Зоре и теперь контролируют 92% города.

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Тэги: СИРИЯ, ГЕНЕРАЛ, КОНЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]